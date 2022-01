Artur Nogueira aplica 1.327 doses e bate recorde de vacinação no 1º Dia V do ano

Número é recorde em relação às edições anteriores de Dia V e é o maior número de doses aplicadas em um único dia desde o início da campanha



Artur Nogueira bateu recorde de vacinação no primeiro Dia V do ano, realizado no último sábado (15). Em um único dia, a cidade aplicou 1.327 doses de imunizantes contra a Covid-19 no público elegível. Entre as aplicações estão primeiras, segundas e doses adicionais.

O número é recorde em relação às edições anteriores de Dia V e é o maior número de doses aplicadas em um único dia desde o início da campanha de vacinação. O número foi comemorado pela secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado, que atribuiu o sucesso ao bom trabalho da equipe de vacinação.

“Nossos profissionais são capacitados e se empenham muito para que toda a população esteja 100% imunizada o quanto antes. Artur Nogueira continua sendo modelo de vacinação em outras cidades, sendo que, desde o início da campanha, a aplicação das doses nunca precisou ser paralisada”, destacou.

A titular da pasta frisa que a imunização segue ocorrendo em dois pontos do município: nas salas de vacinação da UBS Terezinha Vicensotti e do Espaço Mãe e Filho. O atendimento é das 9h às 11h e de 13h às 14h.

VACINAÇÃO EM ARTUR NOGUEIRA

Até o momento, já foram aplicadas 99.130 doses no município, sendo 42.875 primeiras doses, 40.866 segundas, 1.583 doses únicas e 13.806 doses adicionais. Com isso, a cobertura vacinal para população está em 80% para primeira dose ou dose única e 73% para segunda dose ou dose única.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira