Artur Nogueira divulga calendário de festas juninas nas escolas municipais

Programação acontece entre 3 de junho e 4 de julho, com apresentações, comidas típicas, brincadeiras e integração entre famílias e comunidade escolar

Artur Nogueira já entrou no clima das festas juninas. O município divulgou o cronograma oficial das festividades nas escolas da rede municipal de ensino, que serão realizadas entre os dias 3 de junho e 4 de julho em diversas unidades escolares da cidade.

As tradicionais comemorações contarão com apresentações de dança, comidas típicas, brincadeiras e atrações preparadas pelas equipes escolares e pelos alunos, reunindo famílias e comunidade em momentos de integração e celebração cultural.

A programação contempla EMEFs, EMEIs, creches e Cemeis espalhadas por diferentes bairros de Artur Nogueira. A abertura das festividades acontece no dia 3 de junho, com eventos na EMEF “Elysiário Del’Alamo”, no Sacilotto II; EMEI “Luiz Amaro Rodrigues”, no Jardim Amaro; e EMEI “Maria Lúcia de Carvalho Castro”, no CAIC.

Já no dia 20 de junho, quatro unidades promovem festas simultaneamente: EMEF “Francisco Cardona”, Creche “Belmira de Sá Mandaio”, EMEI “Regina Aparecida Posi de Oliveira” e EMEI “Sergio Manoel Leme”.

O encerramento da programação será no dia 4 de julho, com festas na EMEIEF “Maria Plascidina de Almeida Filippini”, EMEF “Edmo Wilson Cardoso” e Creche “Vereador Belizário Neves”.

Segundo a organização, as festas têm como objetivo preservar as tradições culturais brasileiras e fortalecer os vínculos entre escola, alunos e famílias.

Confira o cronograma completo:

03/06 – Quarta-feira

19h – EMEF “Elysiário Del’Alamo” – Sacilotto II

18h30 – EMEI “Luiz Amaro Rodrigues” – Jardim Amaro

18h30 – EMEI “Maria Lúcia de Carvalho Castro” – CAIC

12/06 – Sexta-feira

18h – Creche “Josephin Tagliari” – Planalto

18h30 – Creche “Maria Piva Tagliari” – Itamaraty

18h30 – EMEIEF “Osni José de Souza” – Minha Casa Minha Vida

13/06 – Sábado

14h – EMEF “Ver. Prof. Amaro Rodrigues (Ninico)” – Jardim Leonor

14h – EMEF “Profª Alcídia Teixeira Whitaker Matteis” – Itamaraty

20/06 – Sábado

15h – EMEF “Francisco Cardona” – Ouro Branco

17h30 – Creche “Belmira de Sá Mandaio” – Blumenau

18h30 – EMEI “Regina Aparecida Posi de Oliveira” – Parque dos Trabalhadores

18h30 – EMEI “Sergio Manoel Leme” – XV de Novembro

26/06 – Sexta-feira

18h30 – Creche “São Francisco de Assis” – São Vicente

18h30 – Creche “Cidéria Leyne Boer” – Bela Vista

18h30 – Creche “Yvonne de Barros da Rosa” – Minha Casa Minha Vida

27/06 – Sábado

18h30 – Cemei “Profª Sueli Aparecida Carmona Caetano” – Parque das Flores

15h – EMEF “Prefeito Ederaldo Rossetti” – CAIC

18h30 – CEMEI “Vereador José Amazilio Teresani” – Bom Jardim

16h – EMEIEF “Profª Aparecida Dias dos Santos” – Laranjeiras

03/07 – Sexta-feira

18h – CEMEI “Prof.º Denise Del’Alamo Guarda” – Jardim Carolina

18h30 – Creche “Páscoa Valério Guidotti” – Sacilotto II

04/07 – Sábado

14h – EMEIEF “Maria Plascidina de Almeida Filippini” – Bairroinho

16h – EMEF “Edmo Wilson Cardoso” – Blumenau

18h30 – Creche “Vereador Belizário Neves” – CAIC

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