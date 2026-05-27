Artur Nogueira divulga calendário de festas juninas nas escolas municipais
Programação acontece entre 3 de junho e 4 de julho, com apresentações, comidas típicas, brincadeiras e integração entre famílias e comunidade escolar
Artur Nogueira já entrou no clima das festas juninas. O município divulgou o cronograma oficial das festividades nas escolas da rede municipal de ensino, que serão realizadas entre os dias 3 de junho e 4 de julho em diversas unidades escolares da cidade.
As tradicionais comemorações contarão com apresentações de dança, comidas típicas, brincadeiras e atrações preparadas pelas equipes escolares e pelos alunos, reunindo famílias e comunidade em momentos de integração e celebração cultural.
A programação contempla EMEFs, EMEIs, creches e Cemeis espalhadas por diferentes bairros de Artur Nogueira. A abertura das festividades acontece no dia 3 de junho, com eventos na EMEF “Elysiário Del’Alamo”, no Sacilotto II; EMEI “Luiz Amaro Rodrigues”, no Jardim Amaro; e EMEI “Maria Lúcia de Carvalho Castro”, no CAIC.
Já no dia 20 de junho, quatro unidades promovem festas simultaneamente: EMEF “Francisco Cardona”, Creche “Belmira de Sá Mandaio”, EMEI “Regina Aparecida Posi de Oliveira” e EMEI “Sergio Manoel Leme”.
O encerramento da programação será no dia 4 de julho, com festas na EMEIEF “Maria Plascidina de Almeida Filippini”, EMEF “Edmo Wilson Cardoso” e Creche “Vereador Belizário Neves”.
Segundo a organização, as festas têm como objetivo preservar as tradições culturais brasileiras e fortalecer os vínculos entre escola, alunos e famílias.
Confira o cronograma completo:
03/06 – Quarta-feira
19h – EMEF “Elysiário Del’Alamo” – Sacilotto II
18h30 – EMEI “Luiz Amaro Rodrigues” – Jardim Amaro
18h30 – EMEI “Maria Lúcia de Carvalho Castro” – CAIC
12/06 – Sexta-feira
18h – Creche “Josephin Tagliari” – Planalto
18h30 – Creche “Maria Piva Tagliari” – Itamaraty
18h30 – EMEIEF “Osni José de Souza” – Minha Casa Minha Vida
13/06 – Sábado
14h – EMEF “Ver. Prof. Amaro Rodrigues (Ninico)” – Jardim Leonor
14h – EMEF “Profª Alcídia Teixeira Whitaker Matteis” – Itamaraty
20/06 – Sábado
15h – EMEF “Francisco Cardona” – Ouro Branco
17h30 – Creche “Belmira de Sá Mandaio” – Blumenau
18h30 – EMEI “Regina Aparecida Posi de Oliveira” – Parque dos Trabalhadores
18h30 – EMEI “Sergio Manoel Leme” – XV de Novembro
26/06 – Sexta-feira
18h30 – Creche “São Francisco de Assis” – São Vicente
18h30 – Creche “Cidéria Leyne Boer” – Bela Vista
18h30 – Creche “Yvonne de Barros da Rosa” – Minha Casa Minha Vida
27/06 – Sábado
18h30 – Cemei “Profª Sueli Aparecida Carmona Caetano” – Parque das Flores
15h – EMEF “Prefeito Ederaldo Rossetti” – CAIC
18h30 – CEMEI “Vereador José Amazilio Teresani” – Bom Jardim
16h – EMEIEF “Profª Aparecida Dias dos Santos” – Laranjeiras
03/07 – Sexta-feira
18h – CEMEI “Prof.º Denise Del’Alamo Guarda” – Jardim Carolina
18h30 – Creche “Páscoa Valério Guidotti” – Sacilotto II
04/07 – Sábado
14h – EMEIEF “Maria Plascidina de Almeida Filippini” – Bairroinho
16h – EMEF “Edmo Wilson Cardoso” – Blumenau
18h30 – Creche “Vereador Belizário Neves” – CAIC
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