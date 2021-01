Artur Nogueira divulga plano de vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Artur Nogueira divulgou o plano de vacinação contra a Covid-19. A previsão é que a primeira etapa se inicie no dia 25 de janeiro e se estenda até 28 de março. A prioridade são os profissionais da área da saúde e pessoas com 60 anos ou mais. Com o apoio do Governo Estadual, os insumos serão destinados aos nogueirenses já nas próximas semanas, onde serão contabilizados e armazenados.

Para suprir a demanda, ao todo estarão disponíveis 6 diferentes pontos de vacinação na cidade, visando o fácil acesso da população. O atendimento ocorrerá das 8 às 17h.

Os postos previamente cotados para sediar a vacinação são: USF Jardim do Lago, UBS Terezinha Vicensotti (Conservani), Espaço Mãe e Filho, USF Sacilotto, USF Coração Criança e USF São Vicente. Os locais irão receber apoio da Polícia Municipal para garantir a segurança e ordem durante o período, evitando assim quaisquer tipos de problemas.

Além disso, a força tarefa irá contar com a ajuda de outras secretarias para que a conscientização seja rápida e eficaz. No total serão cerca de 30 pessoas auxiliando os moradores nogueirenses na imunização.

Seguindo o cronograma do Estado de São Paulo para a primeira dose, fica disposto:

25/1 – Profissionais de Saúde

08/2 – Pessoas com 75 anos ou mais

15/2 – Pessoas com 70 a 74 anos

22/2 – Pessoas com 65 a 69 anos

01/3 – Pessoas com 60 a 64 anos