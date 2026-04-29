Artur Nogueira divulga vagas para operador de empilhadeira com salário de R$ 2,6 mil

Processo seletivo acontece no dia 5 de maio, na Casa da Juventude de Artur Nogueira, com oportunidades para homens e mulheres; interessados devem retirar carta de encaminhamento no PAT

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, divulga o processo seletivo em parceria com a empresa Imediato Nexway. A oportunidade é destinada ao cargo de operador de empilhadeira e contempla 10 vagas para ambos os sexos (feminino e masculino), com salário de R$ 2.696,62.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, CNH “B”, curso de empilhadeira atualizado e residir em Artur Nogueira. Os contratados atuarão em regime de turnos (A e C).

Além da remuneração, a empresa oferece benefícios como alimentação no local, cesta básica, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado, acesso ao Gympass, descontos em farmácias e escolas de idiomas, kit nascimento, auxílio casamento, além de parcerias com plataformas de apoio psicológico, Sesc e Senat (Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte).

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado no dia 5 de maio (terça-feira), a partir das 9h, na Casa da Juventude, localizada na Rua João Luiz Machado, nº 373, no Jardim Bela Vista 2. O atendimento será por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas.

A Prefeitura reforça que as cartas de encaminhamento são limitadas e devem ser retiradas previamente no PAT, instalado no Poupatempo.