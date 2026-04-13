Jaguariúna abre inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2026

Equipes interessadas devem manifestar participação até o dia 22 de abril; competição começa em maio

A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna iniciou o período de inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2026.

As equipes interessadas devem manifestar a intenção de participação até o dia 22 de abril, por meio de preenchimento de formulário online. Após essa etapa, serão repassadas informações oficiais sobre regulamento, formato da competição e procedimentos para a inscrição definitiva.

O início do campeonato está previsto para o dia 17 de maio, reunindo atletas com idade mínima de 35 anos, conforme estabelecido no regulamento, válido para nascidos até 1991.

A iniciativa reforça o incentivo ao esporte no município, promovendo integração, lazer e qualidade de vida para os participantes.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Esportes, que disponibiliza atendimento por meio de WhatsApp para esclarecimento de dúvidas.

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