Artur Nogueira inicia aplicação da nova vacina contra Covid-19 nesta sexta

Imunizantes estarão disponíveis nas salas de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Teresinha Vicensotti

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde, inicia nesta sexta-feira (24) a aplicação da dose de reforço da vacina monovalente (XBB), da fabricante Moderna, contra a Covid-19.

Em Artur Nogueira, as doses estarão disponíveis na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Teresinha Vicensotti.

O público alvo são os grupos prioritários e crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Cabe reforçar que a nova vacina teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março deste ano e vai substituir gradualmente todas as vacinas contra Covid-19 que estavam sendo utilizadas.

CALENDÁRIO NACIONAL

Lembrando que as vacinas contra Covid-19 são recomendadas para crianças e fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. Toda a população entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema vacinal incompleto de acordo com a faixa etária, é elegível para vacinação de rotina no calendário nacional de vacinação infantil.

Os grupos prioritários são pessoas com 5 anos de idade ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença. Por isso, essas populações têm indicação de dose anual ou a cada seis meses, dependendo do grupo, independentemente do número de doses prévias de Vacina Covid-19.

Fazem parte dos grupos prioritários pessoas de 60 anos ou mais; imunocomprometidas; gestantes e puérperas; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; indígenas; povos ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade (com 18 anos ou mais); funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas; e pessoas em situação de rua.