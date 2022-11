Artur Nogueira libera vacina contra Covid para crianças de 06 meses a 02 anos com comorbidades



Artur Nogueira libera vacina contra Covid para crianças de 06 meses a

02 anos com comorbidades

Doses da Pfizer Pediátrica Baby serão aplicadas a partir desta quinta

(17), nas salas de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Teresinha

Vicensotti

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde,

anunciou a liberação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 06

meses a 02 anos de idade com comorbidades. A aplicação dos imunizantes

nesse grupo será feita a partir desta quinta-feira (17), mediante a

apresentação de receita e/ou carta médica.

As doses da Pfizer Pediátrica Baby estarão disponíveis nas salas de

vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Teresinha Vicensotti.

SOBRA DE DOSES

A secretaria explica que cada frasco da vacina contém 10 doses e que,

ao final do expedientes das unidades, caso haja sobra, elas poderão ser

aplicadas em crianças de 06 meses a 02 anos sem comorbidades. A pasta

destaca que a medida será aplicada para que não haja perda de doses,

uma vez que abertas, as vacinas possuem prazo de validade.

“As mães de crianças com essa faixa etária, sem comorbidades,

poderão levar seus filhos nas unidades próximo ao fim do expediente

para tentar a vacinação. Caso haja frascos abertos, as doses poderão

ser redirecionadas para esse público também”, enfatizou.

CRIANÇAS ACAMADAS

A Secretaria de Saúde orienta que os familiares das crianças acamadas

devem procurar as unidades de vacinação para o agendamento da

vacinação em casa.

LISTA COMORBIDADES

-Insuficiência cardíaca

-Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

-Cardiopatia hipertensiva

-Síndromes coronarianas

-Valvopatias

-Miocardiopatias e pericardiopatias

-Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

-Arritmias cardíacas

-Cardiopatias congênitas

-Próteses e implantes cardíacos

-Talassemia

-Síndrome de Down

-Diabetes mellitus

-Pneumopatias crônicas graves

-Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

-Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

-Doença cerebrovascular

-Doença renal crônica

-Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

-Anemia falciforme

-Obesidade mórbida

-Cirrose hepática

-HIV

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos