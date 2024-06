Artur Nogueira participa de reunião da RMC sobre Educação e Segurança

Encontro aconteceu em Holambra nesta terça-feira (11), e contou com presença do secretário estadual de Educação, Renato Feder

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito Lucas Sia (PL) e a secretária de Educação Débora Sacilotto representaram Artur Nogueira na 242ª Reunião dos Membros do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada no Bloemen Park, em Holambra.

O encontro reuniu autoridades de diversos municípios da região para debater temas cruciais para o futuro da RMC, com foco em educação e segurança.

Um dos destaques foi a palestra do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, que abordou a temática da Educação Especial e do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Feder apresentou dados e ações do governo estadual para garantir o acesso à educação de qualidade para todos os alunos, com ênfase na inclusão e no atendimento às necessidades específicas de cada um.

Débora Sacilotto, secretária de Educação de Artur Nogueira, ressaltou a importância do debate. “A participação na reunião do Conselho da RMC nos permite trocar experiências e buscar soluções conjuntas para os desafios da educação em nossos municípios. As informações apresentadas pelo secretário Feder foram extremamente valiosas e servirão de base para aprimorarmos ainda mais nossas políticas públicas voltadas à educação especial e ao TEA em Artur Nogueira.”

EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS

O novo panorama de enfrentamento às emergências climáticas também foi tema de debate na reunião. O Tenente Coronel Araújo Monteiro, Coordenador de Estado Adjunto da Casa Militar e Defesa Civil de São Paulo, apresentou as ações do governo estadual para prevenir e mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

“A participação de Artur Nogueira na 242ª Reunião do Conselho da RMC é fundamental para que possamos estar alinhados com as políticas públicas do estado e dos demais municípios da região”, afirmou o prefeito Lucas Sia.

“As discussões sobre educação e segurança são de extrema importância para o futuro de nossa cidade, e as informações e conhecimentos compartilhados durante a reunião serão utilizados para aprimorarmos ainda mais os serviços públicos oferecidos à nossa população”, complementou Sia (PL).

A reunião também contou com a presença de pesquisadores do Centro de Pesquisas Agrícolas (Cepagri) da UNICAMP, e da Major Michele Cesar, da Casa Militar e Defesa Civil, que apresentou sobre eventos extremos e a suscetibilidade dos municípios.