Artur Nogueira promove 1º Dia V de vacinação do ano contra a Covid-19 neste sábado

Imunização ocorrerá em três supermercados: Pague Menos, Guidolin Central II e Buona Gente

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará o 1º Dia V de vacinação contra a Covid-19 do ano neste sábado, 15 de janeiro, das 8h às 15h. A Imunização ocorrerá em três supermercados: Pague Menos, Guidolin Central II e Buona Gente, sendo que nos três casos não é necessário agendamento, já que as vacinas serão aplicadas sob livre demanda.

No Dia V, as doses estarão disponíveis para a aplicação em todos os grupos que já foram liberados a se vacinar e ainda não compareceram aos postos, incluindo as primeiras, segundas e doses adicionais.

“Realizamos dezenas de Dias V em 2021 e em 2022 não será diferente. Logo mais poderemos vacinar nossas crianças, o que fará com que a porcentagem de imunizados cresça ainda mais. Saúde é, e sempre será prioridade nessa gestão”, destacou a secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado.

DOSE ADICIONAL

Em Artur Nogueira, a oferta das doses adicionais foi ampliada para todos os moradores maiores de 18 anos e que tenham recebido a segunda dose em um intervalo de quatro meses. A medida contempla todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente do grupo etário ou profissão, e que tenham recebido doses da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer.

Já a aplicação de dose adicional para as pessoas maiores de 18 anos que receberam a dose única do imunizante da Janssen, é preciso respeitar o prazo mínimo de 61 dias (dois meses).