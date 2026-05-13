Artur Nogueira recebe Campeonato Brasileiro de Adestramento

Pastores Alemães de alto desempenho participam de provas nacionais de faro, obediência e proteção; evento acontece entre os dias 4 e 7 de junho, no Campo Fábio Ferrari

Artur Nogueira será sede do Campeonato Brasileiro de Adestramento IGP 2026, promovido pelo Clube Brasileiro do Pastor Alemão (CBPA). A competição acontece entre os dias 4 e 7 de junho, das 8h às 17h, no Campo Municipal Fábio Ferrari (Balneário), reunindo atletas treinadores e cães da raça Pastor alemão de diversas regiões do país.

Considerada uma das principais competições nacionais da modalidade, o campeonato é uma prova oficial em nível nacional e serve como classificatória para o campeonato de mundial de IGP, que acontecerá na Eslovênia. A disputa é voltada ao adestramento de cães da raça pastor alemão e avalia habilidades técnicas, disciplina e desempenho em diferentes desafios.

Durante os quatros dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações que destacam a inteligência, o treinamento e a conexão entre cães e condutores. A programação inclui as modalidades de faro, obediência e proteção, que exigem preparação física, concentração e alto nível de treinamento.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância de receber um evento desse porte no município. “É uma grande satisfação para Artur Nogueira sediar uma competição de alcance nacional como o Campeonato Brasileiro de Adestramento IGP. Eventos como esse movimentam nossa cidade, valorizam o esporte e fortalecem o nome do município no cenário nacional”, afirmou.

A entrada será gratuita, e a organização convida moradores de Artur Nogueira e visitantes da região para prestigiar o campeonato. A expectativa é reunir famílias, criadores, treinadores e admiradores da raça em um ambiente voltado ao esporte e à integração entre pessoas.