Dia do Rei reúne esporte, cultura e tradição neste domingo em Holambra

Holambra realiza neste domingo, 26 de abril, a tradicional celebração do Dia do Rei, versão holambrense de uma das mais tradicionais e populares festividades da Holanda. O evento acontece a partir das 7h, na Praça do Moinho Povos Unidos, com atividade esportiva e apresentações culturais. A entrada é gratuita e aberta a moradores e turistas.

As comemorações começam logo cedo, com a largada da Corrida do Rei 2026. A prova contará com percurso de 7 quilômetros para corrida e 4 quilômetros para caminhada, passando por importantes cartões-postais da cidade. As inscrições seguem abertas por meio do link https://www.ticketsports.com.br/e/corridadorei2026.

Na sequência, a programação contará com cerimônia solene e apresentações da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Grupo de Gaiteiros, Grupo de Dança Folclórica Holandesa e Fanfarra Amigos de Holambra. O encerramento terá a já aguardada chuva de papel colorido e distribuição de bolo e café aos visitantes.

Para o prefeito da cidade, Fernando Capato, a celebração representa um dos momentos mais especiais do ano no município. “Holambra tem orgulho de sua história e de suas tradições. O Dia do Rei é uma oportunidade de compartilhar essa identidade com quem vive aqui e também com quem nos visita. Preparamos uma programação que valoriza nossa cultura e movimenta a cidade com alegria e integração”, destacou.

Neste ano, a Prefeitura preparou uma edição ampliada da programação, transformando a tradicional data em um mês inteiro de atrações. Desde o início de abril, a cidade vive o chamado Mês do Rei, com decoração temática em laranja – cor símbolo da monarquia holandesa e marca registrada da festa – experiências gastronômicas e atividades que reforçam as raízes holandesas e a vocação turística de Holambra. ” A cidade fica ainda mais bonita, os atrativos ganham um clima especial e os visitantes encontram cultura, gastronomia e hospitalidade em cada detalhe”, afirmou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Festival do Rei

Um dos destaques da programação é o Festival do Rei, que segue até o dia 30 de abril com a participação de 15 restaurantes da cidade. Os estabelecimentos oferecem pratos temáticos, bebidas especiais e ambientação inspirada na celebração, convidando moradores e turistas a vivenciarem novos sabores durante todo o mês.

Programação – Dia do Rei

Data: 26 de abril

Local: Praça do Moinho Povos Unidos

7h: Largada da Corrida do Rei

9h: Início da celebração oficial e presença de autoridades

9h15: Orquestra de Viola Caipira de Holambra

9h40: Grupo de Gaiteiros de Holambra

10h: Grupo de Dança Folclórica Holandesa

10h15: Fanfarra Amigos de Holambra

10h30: Chuva de papel colorido

10h45: Orquestra de Viola Caipira, café e bolo gratuitos ao público