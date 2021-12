Artur Nogueira receberá R$ 800 mil para famílias em vulnerabilidade

Da redação

Foi liberada uma verba de R$800 mil para a cidade de Artur Nogueira vindo da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp). Esta verba é direcionada a compra de cestas básicas, vale gás e kits de higiene pessoal para famílias em situação de vulnerabilidade social em razão da pandemia da Covid-19.

Após oito meses travada, a verba foi liberada e agora cabe aos prefeitos dos municípios licitarem os produtos e enviar à Câmara Temática da Região Metropolitana de Campinas (RMC), que através de projeto, liberarem a verba.

O valor total que será liberado pela Agemcamp é de R$18 milhões que será dividida para as 20 cidades da RMC. O valor é dividido pelo número de habitantes de cada cidade. O menor valor é para cidades até 50 mil habitantes (R$500 mil) e o maior é para cidades com população igual ou superior a 200 mil (R$1,3 milhões).

O diretor executivo da Agemcamp, Odair Dias, disse que este valor ficou travado por oito meses por conta de burocracias. Trechos do projeto total foram refeitos e ele assegurou que este valor já entra no orçamento de 2022 dos municípios; ou seja, este valor está incluído no direcionado à Promoção Social de cada cidade.

Esta verba vem do caixa da própria Agemcamp através do Fundocamp que é financiado pelos 20 municípios que compõem a RMC e do governo estadual.

A Agemcamp funciona através de Câmaras Temáticas que discutem medidas para auxílio das cidades da Região Metropolitana.