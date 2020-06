Artur Nogueira registra primeiro óbito confirmado por COVID-19

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, confirmou neste domingo, dia 31, o primeiro óbiito de um morador que testou positivo para SARS COV2 e estava internado no Hospital de Clínicas – Unicamp.

O caso Trata-se de homem de 96 anos, com histórico de comorbidade por doença cardiovascular crônica. O paciente deu entrada no hospital local no dia 29 de abril, sendo transferido e internado para HC da Unicamp, com exame RT PCR positivo para SARS COV2, evoluiu com quadro de infecção generalizada, e foi a óbito.

Outro óbito suspeito por COVID-19, de uma mulher de 38 anos, que ocorreu na quinta-feira, dia 28, continua aguardando resultado de exames. Não houve alterações no que diz respeito a casos suspeitos, casos negativos e novos casos positivos. Sendo que até a última atualização a cidade tinha 20 casos positivos.

Além disso, a cidade tem 06 casos suspeitos, aguardando resultado de exame, 103 casos negativos e entre os positivos 10 são considerados curados.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 no município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.