Artur Nogueira registra segundo óbito por Covid-19

De acordo com atualização da Prefeitura Municipal referente aos casos de coronavírus na cidade, na última sexta-feira, dia 26, foi registrado o segundo óbito de um morador da cidade causado pela Covid-19. A vítima foi um homem de 70 anos, aposentado, que estava internado no Hospital de Clinicas da Unicamp, desde o dia 29 de maio e morreu em virtude de pneumonia bacteriana, causada pelo coronavírus.

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, informou ainda que na data de 28/06, apresentou alteração no boletim oficial de COVID19, incluído 01(um) caso suspeito e 02 (dois) casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeitas.

A cidade contabiliza 64 casos positivos, sendo que 42 estão curados, 17 em isolamento domiciliar e 03 internados fora do município. O total de casos suspeitos são 11, sendo 05 em isolamento domiciliar e 6 internados, 03 no hospital local e 03 em hospitais fora da cidade. O município tem também um total de 242 casos negativos.