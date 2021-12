Artur Nogueira sedia projeto Bíblia na Praça neste domingo

Concentração para distribuição e leitura da bíblia acontecerá na Praça do Coreto, a partir das 9h

Artur Nogueira sedia, neste domingo (12), o projeto “Bíblia na Praça”. O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos (Comean), com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Cultura e Turismo. A partir das 9h, os organizadores da ação estarão na Praça do Coreto, onde será feita a leitura e distribuição de bíblias. O projeto integra a programação de fim de ano “Artur Nogueira Iluminada 2021”.

De acordo com o vice-presidente do Comean, pastor Nadson Barbosa, a expectativa é que sejam distribuídas cerca de 1 mil bíblias na Praça do Coreto, Feira Livre e zonas rurais. Ainda durante o evento, os participantes serão desafiados a lerem o livro completo em uma hora. Se concluído, Artur Nogueira atingirá recordes mundiais.

“Faremos a leitura de toda a bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. A bíblia usada no dia contém cerca de 760 páginas e será dividida em duas partes. Os leitores receberão uma folha com partes da bíblia e, assim que dado o sinal, a leitura será feita de forma simultânea”.

Para participar da leitura é necessário entrar em contato com o conselho antecipadamente, por meio do WhasApp (19) 99296-8843. Serão aceitos participantes de todas as denominações religiosas.

PROJETO DE LEI

A programação é aberta ao público e vai ao encontro do Projeto de Lei (PL), de autoria do vereador Irmão Cicinho (PSB), que prevê a celebração do Dia da Bíblia todo o segundo domingo do mês de dezembro.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira