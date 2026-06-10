Artur Nogueira terá telão, gastronomia e música para estreia do Brasil na Copa

Telão, gastronomia e música fazem parte da programação preparada para a transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo

A Associação Nogueirense de Ambulantes e Eventos (ANAE) promoverá uma edição especial da Rota do Sabor para a transmissão do primeiro jogo da seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Artur Nogueira e acontecerá no dia 13 de junho, no Cinturão Verde na rua Duque de Caxias.

A programação terá início às 16h e oferecerá ao público uma experiência completa para acompanhar a estreia da Seleção. O evento contará com praça de alimentação, música e um ambiente preparado para receber famílias e grupo de amigos.

A praça de alimentação reunirá diversos estabelecimentos de Artur Nogueira. A iniciativa fortalece os empreendedores locais e oferece mais uma opção de lazer e convivência para a população durante a Copa do Mundo. Entre os participantes estão Mais Um Espetinho, King Lanches, Boer Chopp, Trailer do Torresmo, Espetinho da Carol, Dídio Churros, Pedágio do Chopp, Pastel e Crepes da Rainha da Tapioca, Paraíso das Delícias, Esquadrão do Chopp, Pastel Torre Forte, Espetinho do Ceará, Indo Pro Trabalho, Pintado Beer e Empório dos Brahmeiros, que levarão ao público uma ampla variedade de alimentos e bebidas.

A estrutura será instalada na área verde do Cinturão Verde na Rua Duque de Caxias, aproveitando a infraestrutura existente no local. De acordo com a organização, a montagem ocorrerá sem interferência no trânsito da região.

Para esta edição especial, a expectativa é reunir um grande público em torno da estreia da Seleção Brasileira, unindo a paixão pelo futebol à diversidade gastronômica oferecida pelos empreendedores participantes. Com entrada gratuita, o evento é aberto a toda população e promete uma tarde de confraternização, entretenimento e torcida.