Complexo do Azulão recebe Campeonato Municipal de Vôlei de Praia neste domingo

Competição 4×4 será disputada nas categorias masculino e feminino, com jogos durante todo o dia no Centro de Lazer do Trabalhador

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, realiza neste domingo, 24 de maio, o Campeonato Municipal de Vôlei de Praia 4×4, nas categorias masculino e feminino.

A competição será disputada nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, no Complexo do Azulão. O torneio reunirá equipes formadas por quartetos em um dia dedicado ao esporte, lazer e integração entre os participantes.

As partidas terão início a partir das 8h e seguirão ao longo de todo o domingo. As finais também estão programadas para ocorrer no mesmo dia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, o objetivo do campeonato é incentivar a prática esportiva, promover momentos de lazer e fortalecer a convivência entre atletas e a comunidade jaguariunense.

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