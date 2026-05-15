Disputa acirrada marca reta final da fase classificatória do Amador em Mogi Guaçu

Nona rodada será realizada neste domingo, com confrontos decisivos para liderança, classificação e luta contra o rebaixamento

A reta final da fase de classificação do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu promete fortes emoções. A 9ª rodada da competição será disputada neste domingo, 17 de maio, com equipes em busca de pontos importantes para consolidar posições e garantir vantagem na corrida pelo título.

Na parte de cima da tabela, o Vila Miranda lidera o campeonato com 20 pontos em oito jogos. A equipe segue invicta e tem a melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos.

Logo atrás aparece o Brais, com 18 pontos e aproveitamento superior a 85%. O Itaqui, com 17 pontos e o melhor saldo de gols, com 18, também segue firme na briga pela liderança. O trio desponta como favorito para avançar às quartas de final antecipadamente nesta rodada.

O meio da tabela é ocupado por LA 12 e Paulista, que ainda têm chances matemáticas de alcançar as primeiras posições, dependendo dos resultados. Havaí e Ipiranga tentam se manter na zona intermediária, mas precisam vencer para seguir com tranquilidade na competição.

Na parte de baixo, o cenário é de alerta. Anhumas, Valência/Mercenários e Munhoz lutam para se afastar das últimas colocações e evitar o rebaixamento.

A 9ª rodada deve mexer diretamente na tabela de classificação. Todos os jogos começam a partir das 10h.

Rodada:

Itaqui x Brasília/Brais

Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, Furno

Munhoz x Ipiranga

CE José Américo Caveanha, Cerep

Vila Miranda x Havaí

CE Prefeito Nelson de Paula Bueno, Aica

Paulista x Valência

CE José Suzigan, Beira-Rio

O duelo entre Itaqui e Brais é considerado o jogo mais aguardado da rodada, já que pode alterar a disputa pela liderança. Já o confronto entre Vila Miranda e Havaí pode consolidar o atual líder como um dos principais favoritos ao título.

A final do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu está marcada para o dia 28 de junho. O campeão levantará o Troféu Antonio Vitor dos Santos, o Toninho Luxa.

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