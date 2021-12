Árvore Solidária arrecada mais de 10 toneladas de alimentos

A campanha Árvore Solidária, promovida pelo Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias carentes do município por meio de 28 entidades assistenciais. O ato simbólico da entrega dos alimentos aconteceu nesta segunda-feira, 20 de dezembro, na sede da Sicredi, situada em frente à Praça Antonio Giovani Lanzi (Capela).

O trabalho da cooperativa, que começou na segunda quinzena de novembro, contou com o apoio do Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu. “Agora, vamos montar as cestas básicas e, na sequência, cada entidade ficou responsável de buscar os kits para sejam levados para as famílias necessitadas”, explicou a presidente do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno.

Segundo ela, a meta é entregar as cestas básicas até a próxima sexta-feira, 24 de dezembro. “Nosso objetivo é garantir um farto e Feliz Natal para as pessoas que necessitam de ajuda para ter comida na mesa o ano inteiro e, especialmente, neste dia de confraternização familiar”, disse.

Esta é 12ª edição da campanha, que começou em 2010 em Paranavaí (PR), e foi ampliada para todas as cidades nas quais as agências da Sicredi tem uma filial por meio de arrecadação junto a seus associados e a comunidade em geral. Na cidade, a população doou arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha, óleo e sal. “Em vez de bolas e enfeites natalinos, as árvores são montadas com as próprias doações de alimentos como arroz, feijão e farinha”, comentou.

Ana Filomeno destacou ainda que, nesta semana, o Fundo Social recebeu uma importante colaboração da turma de atiradores de 1997 do Tiro Guerra, que contribuíram com 37 cestas básicas e 97 litros de leite.

Confira abaixo, relação das entidades assistenciais responsáveis de distribuírem os kits de cestas básicas.

Associação Espírita Vinha de Jesus (Albergue)

Associação Ágape

Associação Comunitária Mundo Melhor

Caminho para Paz

Camp

Calvi

Casa Lar Esperança

Jesus Chama-Te

JUPC Milena

Lar da Terceira Idade

Lar Menino Jesus

Paróquia Santa Edwirges

Paróquia São João Batista

Comunicação Solidária (ANA)

Comunidade Terapêutica Tanque de Besta

Dona Cecília

Associação Boa Nova

Associação Cooper

Associação Mulher Unimed Baixa Mogiana

Associação Comunitária Martinho Prado

Centro de Ação Recuperação CARS

Igreja de Cristo Pentecotal

Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Irmandade Santa Casa

Instituto Beneficente Lar de Maria

Paróquia Santa Tereza D’Ávila

Paróquia São Pedro Pescador

Polem