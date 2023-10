Assistência individualizada permite maior assertividade e qualidade de vida

Crédito: Matheus Campos

Cada paciente é único, portanto, uma abordagem direcionada é essencial para garantir o melhor resultado possível no tratamento do câncer de mama

A assistência individualizada para pacientes com câncer de mama é essencial para oferecer um cuidado abrangente, eficiente e adaptado às necessidades específicas de cada pessoa. Envolve desde a abordagem realizada no rastreamento de pacientes até a realização de exames, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. A medicina atual leva em consideração os mais diversos fatores, que incluem a causa da doença, o estilo de vida, o acesso aos tratamentos disponíveis, entre outros. Com isso, há uma significativa melhora na qualidade de vida dos pacientes, interferindo de forma positiva em sua recuperação.

A médica oncologista do Vera Cruz Oncologia, Susana Ramalho, explica que a doença em si já exige tratamentos diferentes a partir de sua origem. “Existem quatro subtipos de câncer de mama, e cada um é classificado conforme a expressão de proteínas no tecido tumoral, o que é analisado por meio de uma técnica laboratorial chamada de imunoistoquímica. Tumores que dependem de estrógeno, não têm a expressão da oncoproteína HER2 (proteína que, em quantidades normais, tem papel importante no desenvolvimento das células epiteliais, incluindo as células do tecido mamário, mas, em excesso, pode ser hostil para o corpo) e têm baixa proliferação são o subtipo chamado luminal A; os que dependem de estrógeno, não têm a expressão da oncoproteína HER2 e têm alta proliferação são o subtipo luminal B; os que não têm expressão de estrógeno, progesterona nem oncoproteína HER2 são chamados de subtipo triplo negativo; e os que têm expressão da oncoproteína HER2 são conhecidos como subtipo HER2 positivo”, explica.

O tratamento direcionado ao subtipo correto é uma grande evolução e gera menos efeitos colaterais aos pacientes. “Os tratamentos atuais incorporam a terapia que melhor se direciona às características do tumor. Para os subtipos luminais, terapias com inibidores de ciclo celular; para tumores triplo negativo, a indicação é quimioterapia e imunoterapia; para os do subtipo HER2 positivo, terapias com anticorpos; e para os subtipos HER2 positivo, HER2 de baixa pressão e triplo negativo, também são recomendados medicamentos específicos. Isso tem acrescentado benefícios em tempo e qualidade de vida para as pessoas que vivenciam o tratamento oncológico para tumores de mama”, diz a especialista.

A médica explica que, para a definição da terapêutica que será adotada, a avaliação imunoistoquímica é essencial, permitindo planejar a melhor estratégia do tratamento e entendendo qual é a proteína que induz ao crescimento tumoral e qual é a terapia direcionada que pode ser mais eficaz.

Entre as novidades em termos de tratamento diferenciado, dra. Susana fala de medicamentos que agem somente ao se deparar com as células de tumor. “Os novos medicamentos vêm com uma nova geração de anticorpos conjugados às drogas. São anticorpos que carregam as drogas pela circulação e só as liberam quando encontram uma célula tumoral. Os anticorpos se ligam a essa célula tumoral e, dentro dela, fazem a liberação do medicamento. Deste modo, há menor toxicidade de medicamento no sangue, diminuindo efeitos colaterais e melhorando a eficácia com um adequado direcionamento do tratamento”, salienta.

Junto com a evolução em termos de tratamento focado e medicação, uma assistência de excelência, que permita acolhimento, compreensão e superação da doença, inclui acompanhamento multiprofissional, apoio psicológico, informação para que cada paciente tenha clareza de seu tratamento, monitoramento regular, inclusão da família, que também tem papel importante em todo o processo, atividades que melhorem a qualidade de vida e, principalmente, planos após o tratamento, a fim de manter viva a esperança e promover a saúde a longo prazo. “Cada paciente é único, e o principal é que o planejamento o tenha o tempo todo como foco, sempre avaliando as melhores evidências científicas e os valores e as prioridades da vida do paciente”, conclui.

Sobre o Vera Cruz Oncologia

Há seis anos, o Vera Cruz Oncologia é reconhecido pela excelência em serviços oncológicos, tanto no trato ambulatorial, com o Centro de Oncologia, quanto em procedimentos clínicos, cirúrgicos e transplante de medula óssea, amparados pelo Vera Cruz Hospital. O espaço possui os mais modernos tratamentos disponíveis para a patologia e uma equipe de médicos renomados, prontos para oferecer um atendimento humano que valoriza a vida em primeiro lugar. A unidade dispõe de oito consultórios, uma unidade de infusão com 21 Boxes de tratamento individualizados, onde os pacientes em quimioterapia podem realizar o procedimento ao lado de um acompanhante, e consultas com diferentes profissionais, somando um total de 10 especialidades diversas. O objetivo principal é proporcionar um cuidado integrado ao paciente, unindo profissionais especializados às técnicas mais modernas na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e das doenças do sangue.

Sobre o Vera Cruz Hospital

Há 79 anos, o Vera Cruz Hospital é reconhecido pela qualidade de seus serviços, capacidade tecnológica, equipe de médicos renomados e por oferecer um atendimento humano que valoriza a vida em primeiro lugar. A unidade dispõe de 166 leitos distribuídos em diferentes unidades de internação, em acomodação individual (apartamento) ou coletiva (dois leitos), UTIs e maternidade, e ainda conta com setores de Quimioterapia, Hemodinâmica, Radiologia (incluindo tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassonografia e raio x), e laboratório com o selo de qualidade Fleury Medicina e Saúde. Em outubro de 2017, a Hospital Care tornou-se parceira do Vera Cruz. Em cinco anos, a aliança registra importantes avanços na prestação de serviços gerados por investimentos em inovação e tecnologia, tendo, inclusive, ultrapassado a marca de mil cirurgias robóticas, grande diferencial na região e no interior do Brasil. Em médio prazo, o grupo prevê expansão no atendimento com a criação de dois novos prédios erguidos na frente e ao lado do hospital principal, totalizando 17 mil m² de áreas construídas a mais. Há 35 anos, o Vera Cruz criou e mantém a Fundação Roberto Rocha Brito, referência em treinamentos e cursos de saúde na Região Metropolitana de Campinas, tanto para profissionais do setor quanto para leigos, e é uma unidade credenciada da American Heart Association. Em abril de 2021, o Hospital conquistou o Selo de Excelência em Boas Práticas de Segurança para o enfrentamento da Covid-19 pelo Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde (IBES) e, em dezembro, foi reacreditado em nível máximo de Excelência em atendimento geral pela Organização Nacional de Acreditação.