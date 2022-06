ASSISTÊNCIA SOCIAL CONVOCA BENEFICIÁRIOS DO BPC PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC idoso e deficiente) que estão com o Cadastro Único desatualizado há mais de 2 anos para que atualizem os dados e, assim, evitem o bloqueio do benefício.

O Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal é o principal instrumento nacional que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Com esses dados, as famílias têm acesso aos programas sociais dos governos federal, estadual e municipal.

“As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar seus dados cadastrais obrigatoriamente a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família, seja na composição familiar, no endereço, na situação de trabalho e renda de seus membros”, explica a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

Confira a listagem de beneficiários do BPC que devem realizar a atualização do Cadastro Único no link: https://tinyurl.com/2s42abt3

O QUE FAZER PARA ATUALIZAR?

– O beneficiário deve comparecer na Secretaria de Assistência Social, na Rua Julia Bueno, 191, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

– Apresentar CPF e RG, comprovante de residência, carteira de trabalho ou holerite de todos que moram na casa.

– Informações pelo telefone (19) 3837-3311 ou WhatsApp (19) 9.9839-1728 Cadastro Único.