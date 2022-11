ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIÚNA RECEBE DUAS VANS ADAPTADAS DO GOVERNO DO ESTADO

A Prefeitura de Jaguariúna recebeu nesta quarta-feira, dia 23 de novembro, duas vans adaptadas do Governo do Estado de São Paulo, por meio de programa da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Os veículos serão utilizados pela Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna na implementação de serviços de proteção social básica e especial nos centros de referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

As vans zero-quilômetro, com valor de R$ 351 mil cada, foram entregues em solenidade realizada no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com a presença do governador Rodrigo Garcia.

A vice-prefeita de Jaguariúna e secretária do Meio Ambiente, Rita Bergamasco, e a secretária municipal de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, participaram do evento e receberam as chaves dos veículos.