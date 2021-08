Assistência Social realiza Conferência Municipal no dia 27

A XIII Conferência Municipal de Assistência Social de Mogi Guaçu será realizada no próximo dia 27 pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Com o tema Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, o evento busca levar a discussão para todos os participantes.

“O processo de Conferência de Assistência Social representa o lócus máximo da participação social, democrática e popular, além de maior momento de deliberação da política de assistência social”, comentou a secretária de Assistência Social, Leila Maria Ramos.

A Conferência, que terá transmissão online pelo link https://youtu.be/j-lZuK9XnBk, será iniciada às 8h com a leitura e aprovação do regimento interno. Estão previstas palestra, aprovação das propostas de cada eixo advindas das pré-conferências, eleição e referendo dos representantes para a XII Conferência Estadual.

Quem acompanhar as discussões de forma online poderá participar durante as discussões dos eixos da Conferência. As Conferências de Assistência Social são feitas a cada quatro anos ou extraordinariamente a cada dois anos.