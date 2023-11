Associação Comercial de Holambra realiza doação de balas para alegrar o Natal das crianças

Da Redação

A Associação Comercial de Holambra declarou mais uma vez seu comprometimento com a comunidade local ao realizar uma doação significativa de 100 pacotes de balas, que serão distribuídos durante as festividades natalinas no município.

O presidente da Associação Comercial, Ronaldo Graat, foi o responsável por entregar a doação ao prefeito Fernando Capato, em um gesto simbólico que destaca a parceria entre a ACE Holambra e a administração municipal.

As balas doadas pela ACE Holambra têm como objetivo proporcionar momentos de alegria e doçura às crianças durante as celebrações de Natal. A iniciativa reflete o compromisso da associação em contribuir para o bem-estar da comunidade e promover a solidariedade, especialmente em datas tão especiais.