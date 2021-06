Associação Comercial se posiciona sobre o possível fechamento do comércio

O possível fechamento das atividades comerciais poderá, mais uma vez, prejudicar as atividades econômicas de nossa cidade. A economia está lentamente sobrevivendo, os empregos estão duramente sendo mantidos. A ACIMG (Associação Comercial de Mogi Guaçu) se posiciona contra o fechamento e cobra conscientização por parte da população.

Quem anda pelos pontos comerciais percebe que ninguém entra em um estabelecimento sem usar máscara e aí nos perguntamos: Por que o comércio precisa, novamente, sofrer as sanções do aumento no número de contaminados pela covid, se ele não gera aglomerações? Por que as pessoas não se conscientizam que o vírus só circula porque elas não cumprem o que é recomendado pela ciência, que é uso de máscaras, álcool em gel, e principal e fundamentalmente, evitar aglomerações?

Por que não há punição individual para os que descumprem as regras estabelecidas e promovem e contribuem para que as aglomerações aconteçam?

Com o baixo ritmo da vacinação e a aglomeração de pessoas, os casos continuarão em escala de crescimento. Em que momento iremos tomar para nós a responsabilidade que cada um tem e fazer o que couber a si para que o vírus pare de circular, para que assim, os casos possam diminuir?

Precisamos parar de culpar só os governantes e tomar para nós a responsabilidade que é nossa. Se evitarmos aglomerações e utilizarmos máscaras, iremos contribuir para isso tudo passar, até que seja nossa vez de receber a vacina. Esta sim, a única forma, comprovada de conter a propagação da covid-19.

Reflita e faça sua parte, mantenha seu emprego! As atividades econômicas não podem continuar pagando essa conta!