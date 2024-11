Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo participa de seletiva para o Projeto Futuro

A Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, esteve participando da seletiva para formação da equipe de atletas de alto rendimento do Projeto Futuro, na cidade de São Bernardo do Campo, durante os dias 15 e 16 de novembro de 2024.

Durante a seletiva que reuniu atletas de todo o Estado de São Paulo, destaque para os pedreirenses Heitor Cunha Marques e Miguel Felix de Oliveira, selecionados e a partir de 2025, farão parte da equipe.

Participaram ainda da seletiva os judocas Lucas Suzuki e Gustavo de Jesus, porém, infelizmente não conseguiram suas vagas.

A equipe da AEJAR esteve acompanhada pelos Senseis Rodrigo Oliveira e Acácio Rodrigo. “Em nome de todos os atletas e professores nossos agradecimentos a Prefeitura Municipal de Pedreira, representanada por sua Secretaria de Esportes e Lazer, e as empresas DLP, Tazas Canecas Personalizadas, Alemão Lanches, Alinha Top, Kadão Express, pelo importante apoio, além dos pais que sempre estão presentes nas competições”, destacou na ocasião o Sensei Acácio Rodrigo.