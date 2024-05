Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e Live Paulínia lançam campanha de arrecadação para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Interessados em ajudar podem doar alimentos, ração para animais, produtos de higiene pessoal, agasalhos e roupas de cama

Com o intuito de auxiliar as vítimas das enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura – ONG com sede em Paulínia (SP) e o canal de notícias Live Paulínia lançaram na última semana uma campanha de arrecadação de donativos.

De acordo com dados publicados pelo G1 nesta segunda-feira (6), a tragédia já soma mais de 200 mil pessoas desabrigadas, 80 mortos, cerca de 130 desaparecidas, resultando em mais de 1,1 milhão de pessoas afetadas.

A campanha visa angariar alimentos não perecíveis, ração para animais, produtos de higiene pessoal, agasalhos e roupas de cama, que serão destinados às famílias atingidas pelas enchentes.

Os pontos de arrecadação estão localizados em lugares estratégicos da cidade, facilitando a contribuição da comunidade:

– Loja Toki Final | Av. Regina Basseto Bordignon, 83 – São José

– Óticas Carol Shopping | Av. José Lozano Araújo, n• 1515 – Jardim Nossa Sra. Aparecida

– Óticas Carol Centro | Rua Santa Cruz, 315 – Nova Paulínia

– Atual Material de Construção | R. Maria Bordin Fabri, 19a – Parque Bom Retiro

– Pecuária Gourmet | Av. dos Expedicionários, 1229 – Jardim Vista Alegre

– PAM Crossfit | Av. Dr. Heitor Nascimento, 81 – Morumbi

– Panobianco.Ct | Av. José Lozano Araújo, 20 – Morumbi

– Igreja Nascidos em Cristo | Av. João Aranha, 905 – Planalto

– Marcenaria Imperial | Av. José Paulino, 4757 | Parque da Figueira

– Sunt Clinic | R. Nossa Sra. Auxiliadora, 21 – Nova Paulínia

– Espaço Acolher Desenvolvimento Infantil | Rua Nossa Sra. da Conceição, 117 – Nova Paulínia

– Madeireira Paulínia | Av. José Paulino, 5021- Parque da Figueira

– Planalto Gás e Água | Av. Brasnia, 1087 – Vila Bressani

– Drogaria Total | Av. José Lozano Araújo, 1069 – Jardim América

– Drogaria Total Centro Cosmópolis | Av. Ester, 234 – Centro, Cosmópolis

– Delegacia de Paulínia | Av. José Paulino, 1406 – Nova Paulínia

“Em um momento como este, onde a tragédia toca tão profundamente nosso país,, a empatia se torna nossa maior aliada. A solidariedade e o apoio de todos são essenciais para amenizar o sofrimento daqueles que foram afetados pelas enchentes. Agora, é hora de unirmos forças para ajudarmos nossos irmãos gaúchos de todas as formas que estiverem ao nosso alcance”, afirma Bruno Wellington, presidente da Fábrica.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 200 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas? Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.