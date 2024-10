Associação Grupo de Ações e Estudos Ambientais é declarada de Utilidade Pública por vereadores de Amparo

De autoria do vereador Edilson Camillo (Dil – PSB), com apoio do vereador Carlos Cazotti (União), o Projeto de Lei nº 95/2024 declara de Utilidade Pública a Associação denominada Grupo de Ações e Estudos Ambientais.

A aprovação aconteceu na noite de 21 de outubro, em sessão ordinária, quando foi destacada a importância dos projetos desenvolvidos pela Associação, no Sítio Duas Cachoeiras.

O vereador Carlos Cazotti (União) lembrou. “Estive lá quando era presidente desta Casa e, desde aquela época, havia estudos para este projeto. Organizações ambientais são entidades que desenvolvem projetos para melhorar a qualidade de vida e merecem nossa atenção”, disse.

A vereadora Sílvia Forato (PT) também fez uso da palavra. “A primeira vez que estive lá tinha meus 10 anos e estudava na rede municipal de ensino. Existia um projeto que vinculava a Secretaria Municipal de Educação e o Sítio Duas Cachoeiras. Foi uma das primeiras vezes que, de fato, comecei a compreender o quão importante era a preservação ambiental. Foi transformador e fico feliz de declarar de Utilidade Pública essa entidade”.