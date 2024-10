Associação Pedreirense de Judô esteve disputando o III Torneio de Mogi Mirim

No domingo, 20 de outubro, os atletas da Associação Pedreirense de Judô estiveram disputando o III Torneio de Judô de Mogi Mirim, competição organizada pela XV Delegacia Regional – Grande Campinas da Federação Paulista, em parceria com a Secretaria de Esportes de Mogi Mirim, nas dependências do Ginásio de Esportes Tucurão.

Durante a competição destaque para os atletas pedreirenses que conquistaram bons resultados, sendo: Davi Conti – Campeão da Categoria Sub-9; João Conti – Campeão da Categoria Sub-11; João Perim – Terceiro lugar da Categoria Sub-15.

“Parabéns aos nossos atletas pelos excelentes resultados conquistados e pela dedicação nos treinamentos. Muito obrigado a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira pelo importante apoio”, destacou na ocasião o Sensi Perim da Associação Pedreirense de Judô.