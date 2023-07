Até o dia 30 de julho, você pode colaborar com Campanha do Agasalho em Pedreira

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a EPTV Campinas, realizam até o dia 30 de julho, a Campanha do Agasalho 2023, com postos de arrecadação espalhados pela cidade.

O Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Rodolfo Firmino de Souza Rossetti, destaca que as pessoas que estão necessitando já estão procurando a sede da Secretaria Municipal, na Vila Canesso, além do CRAS, que fica na Avenida Adelino dos Santos Gouveia, no Conjunto Habitacional Rainha da Paz.

“Quem ainda não realizou a sua doação tem até o dia 30 de julho, para participar da Campanha. Basta procurar pela Caixa de Coleta devidamente identificada com o cartaz da Campanha espalhadas pela cidade, contamos com a sua solidariedade”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.

“Os postos de arrecadação estão instalados em farmácias, supermercados, comércio e departamentos públicos, solicitamos a participação mais uma vez da população pedreirense para que as doações cheguem a quem mais precisa neste inverno”, ressalta a Presidente do Fundo Social de Solidariedade Vanessa Marinelli Polidoro.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP