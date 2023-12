ATENDE FÁCIL, OUVIDORIA E CARTÃO CIDADÃO MUDAM DE ENDEREÇO A PARTIR DE 15 DE JANEIRO

O serviço Atende Fácil, da Prefeitura de Jaguariúna, vai mudar de endereço a partir do dia 15 de janeiro de 2024. A repartição de atendimento público deixará a sede da Administração Municipal, na Rua Alfredo Bueno, e passará a atender na Rua Cândido Bueno, 1.299 (térreo), no Centro.

Além do Atende Fácil, outros dois departamentos também serão transferidos para o mesmo local: a Ouvidoria do Município (sala 12, junto com o Atende Fácil) e o Departamento de Dados e Estudos Estatísticos (Cartão Cidadão), na sala 11.

Os serviços dessas repartições serão interrompidos no período de 8 a 14 de janeiro para que a mudança seja realizada.