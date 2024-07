Atendidos pela LBV homenageiam atletas que vão para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris

Neste ano, acontecem os Jogos Olímpicos de Paris (de 26/7 a 11/8) e os Jogos Paralímpicos também de Paris (de 28/8 a 8/9) e a Legião da Boa Vontade (LBV), entidade beneficente que desde seus primórdios incentiva o respeito dentro da prática esportiva, incluiu a temática do Esporte em suas atividades socioeducacionais voltadas a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Atletas de diferentes modalidades olímpicas e de várias regiões do país que defenderão a bandeira brasileira em terras europeias, receberam homenagens das crianças atendidas pela Entidade que entregaram a eles o kit “LBV dá Sorte” composto por itens feitos por elas próprias como desenhos que retratam o pódio e as medalhas de ouro, prata e bronze; medalha com os dizeres “Para nós, você é ouro!”, representando a vitória dos esportistas em Paris; potinho com mensagens de força e inspiração e boa sorte; fotos e uma linda camiseta da LBV com o carimbo das mãozinhas dos atendidos pela Instituição.

Em Belo Horizonte/MG, as crianças da LBV estiveram presentes na Copa do Brasil de Canoagem e ofereceram votos de incentivo e de boa sorte aos atletas Erlon Souza, Filipe Vieira, Jack Goldmann e Isaquias Queiroz, que ficaram comovidos ao verem seu trabalho, dedicação e amor ao esporte reconhecidos pela garotada.

Ainda em terras mineiras, no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, a atleta paralímpica Izabela Campos, especialista em lançamento de disco e arremesso de peso, recebeu as crianças da LBV com muita alegria e agradeceu pelo carinho e pela lembrança que levaram para ela. A esportista ressaltou que deseja “encher esses meninos de orgulho, igual me encheram hoje” e enalteceu a sensibilidade da Instituição em entregar uma mensagem em braile e que nunca havia sido presenteada com algo que, além de ler, ela pudesse sentir.

No Minas Tênis Clube, as crianças também puderam felicitar e homenagear os atletas Guilherme Schimidt, do judô, e Rayan Castro, que irá representar o país na modalidade de ginástica de trampolim.

Em Vitória/ES, foi a vez da nadadora Mariana Gesteira, que irá representar o Brasil nas Paralimpíadas. Ela recebeu a visita dos atendidos no Clube de Natação Álvares Cabral.

Em Campinas/SP, alguns atletas visitaram o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade, a exemplo de Alexandre Galgani, da modalidade tiro esportivo. Na ocasião, ele participou de uma roda de conversa com os atendidos e a garotada retribuiu o gesto com uma bela apresentação musical. Os velocistas Felipe Bardi e Erik Cardoso, representantes do Brasil no atletismo, também conheceram de perto o trabalho da Instituição no município.

Já no Rio de Janeiro/RJ, os atletas Willian Lima, Rafaela Silva, Larissa Pimenta, Michel Augusto, Ketlen Quadros, Daniel Cargnin que irão vestir o quimono com a bandeira brasileira receberam a homenagem da LBV durante o Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2024. Sarah Menezes, técnica da Seleção Brasileira de Judô, também foi igualmente homenageada pela relevância do seu trabalho junto à equipe.

Encerrando a rota pela Região Sudeste, as crianças atendidas pela LBV foram ao Centro Esportivo Joerg Bruder em São Paulo/SP e homenagearam os atletas Abner Teixeira, Bárbara Santos, Beatriz Ferreira, Caroline Almeida, Jucielen Romeu, Keno Marley, Luiz Oliveira, Michael Trindade, Tatiana Chagas e Wanderley Pereira, que compõem a Seleção Brasileira de Boxe.

Na Região Nordeste, os estreantes André Stein e George Wanderley também receberam o incentivo e os votos de boa sorte das crianças e dos adolescentes atendidos pela LBV em João Pessoa/PB que torcem pela vitória desses esportistas nesta importante etapa de suas trajetórias. No CT de Vôlei de Praia Cangaço, na capital paraibana, os atendidos homenagearam os atletas classificados, que se emocionaram com as mensagens recebidas. Ao serem convidados para conhecerem de perto o trabalho da LBV, Stein disse que, ao retornarem da competição mundial, farão uma visita à unidade para dividir a experiência das Olimpíadas com a garotada.

Chegando a Porto Alegre/RS, Região Sul do país, destaque para os atletas Evaldo Mathias Becker, Piedro Tuchtenhagen, Daniel Vasconcellos Lima e Alef Fontoura, do remo, que tiveram um destino um pouco diferente dos demais esportistas aqui mencionados. Eles renunciaram o sonho olímpico para ajudar as vítimas afetadas pela catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Apesar de não irem para Paris, eles representam a Solidariedade que está no coração dos brasileiros. Por isso, as crianças atendidas pela LBV em Glorinha/RS gravaram um vídeo homenageando-os e parabenizando-os pela atitude solidária.

Esporte é Vida!

Para a Legião da Boa Vontade o Esporte é uma importante ferramenta educacional, de inclusão social e para o compartilhamento de valores como respeito, solidariedade, espírito de equipe entre outros, além de ser uma ótima forma de promover uma boa saúde do corpo e da mente. Desde seus primórdios na década de 1950, a LBV promove a pioneira campanha “Esporte é Vida, não violência!”, que sensibiliza a todos quanto à importância do respeito e da Paz nos Esportes em qualquer modalidade, seja na quadra, no campo ou no ringue.

Conheça as ações da Legião da Boa Vontade acessando www.lbv.org.br ou @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.