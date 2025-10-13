Atividades gratuitas em Mogi Mirim celebram o Mês das Crianças

Evento será realizado na tarde do dia 22 de outubro por meio do projeto Arte na Praça, com diversas oficinas para o público infantil

Uma programação diversificada e totalmente gratuita para as crianças está confirmada para uma comemoração em dose dupla em Mogi Mirim (SP). Para celebrar o aniversário da cidade e o Dia das Crianças, o município receberá no dia 22 de outubro, das 14h às 18h, no Espaço Cidadão, a primeira edição do projeto Arte na Praça, com várias atividades que visam entreter e alegrar o público infantil.

Discoteca temática circo, recreação, tatuagem Airbrush, pintura facial, balangandã, Bobbie Goods, Arena Nerf, autopista, brinquedos infláveis, brinquedo temático do Mickey Mouse, Jogo do Cotonete, chute ao gol e cama elástica integram a variedade de brincadeiras para a criançada. Para participar, basta comparecer ao local no horário do evento.

“Não é necessário fazer inscrição. É um evento totalmente gratuito, aberto ao público e pensado para proporcionar momentos de alegria, descontração e confraternização. Nosso intuito é que os moradores da cidade tenham um dia especial, com atividades de recreação e oficinas infantis”, diz Gabriel Affonso Giansante Caramuru, Diretor da Caramuru Construções, empresa patrocinadora da ação realizada via Lei de Incentivo à Cultura, desenvolvida pela Dua Produções e que conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Mais informações sobre o projeto no perfil @dua_producoes. Como a agenda integra as ações de comemorações do aniversário da cidade, quem tiver interesse pode continuar no Espaço Cidadão após as 18h para prestigiar um show que será promovido pela Prefeitura.