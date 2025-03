Atleta da SEL, Pietra é campeã na Copa São Paulo de Judô

A judoca Pietra dos Santos Rodrigues foi campeã na categoria sub15 super pesado na Copa São Paulo de Judô Divisão Especial e Sub13 Aspirante. A competição, realizada pela Federação Paulista de Judô (FPJ), ocorreu de 7 a 9 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A delegação itapirense, com os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) estiveram na Capital no domingo (9), quando a atleta alcançou o lugar mais alto do pódio.

Em sua segunda competição do ano na nova categoria, Pietra demonstrou uma adaptação impressionante e conquistou um resultado excepcional, como destacou seu técnico, Alexandre de Carvalho. “Ela já mostrou estar adaptada à nova realidade de luta, conquistando um excelente resultado”.

Além de Pietra, a equipe de Itapira contou com a participação de outros judocas talentosos, com Davi Vilela na sub13 leve, Davi Donatti na sub12 meio pesado, Miguel Lamari Pretti na sub13 médio, Laura Rogatto Massari na sub13 pesado, Heloá Salaro Camargo na sub13 meio médio e Vinicius Lima Torres na sub13 super pesado.

A próxima competição do judô itapirense será entre os dias 21 e 23 de março, quando acontece a Copa São Paulo – Divisão Aspirante / Kata, Veteranos e Judô Inclusivo, em São Bernardo do Campo (SP).