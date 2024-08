Atletas 60+ de Campinas vão disputar oito modalidades esportivas nesta quinta-feira

Jogos da Melhor Idade Final Estadual estão sendo realizados em Itatiba e vão até domingo

Os atletas 60+ de Campinas vão disputar oito modalidades esportivas nesta quinta-feira, 15 de agosto, segundo dia de competições dos 26º Jogos da Melhor Idade (Jomi) Final Estadual, em Itatiba. A competição conta com a participação de aproximadamente 2.500 representantes de 204 municípios do estado de São Paulo, que conquistaram pódio nas versões regionais dos Jogos.

No atletismo masculino e feminino serão disputadas provas de pista e campo simultaneamente. Também serão realizadas partidas de Damas masculino; Voleibol Adaptado feminino, assim como Xadrez masculino, Buraco masculino e Dominó masculino.

Nas modalidades por equipes, além do Vôlei Adaptado também serão disputados jogos de Tênis de Mesa e Tênis de Campo. Entre os representantes de Campinas no Tênis de Mesa, a presença de Kenji Shimizu, um dos atletas mais experientes de toda a competição, que no mês de setembro vai completar 90 anos.

A delegação de Campinas tem 77 atletas que estão alojados na Escola Estadual Professor Antônio Dutra, na Av. Benedito de Godoy Camargo, nº 215 – Núcleo Residencial Dr. Luiz de Mattos Pimenta, Itatiba. A 26ª edição dos Jomi termina domingo, dia 18 de agosto.

Abertura

No desfile de abertura realizado na quarta-feira, 14, no Ginásio Municipal de Esportes José Boava, no Parque Ferraz Costa, Campinas foi representada pelas atletas Valfrides Aparecida Rodrigues e Miriã Carvanelli.

Logo na sequência, foi disputada a modalidade de Coreografia com a equipe formada por Aida, Ana Cristina, Carlos Moisés, Eliana, Rumiko, Rute, Salete, Sueli e Vilza, que sob a orientação da professora Ana Luíza, homenagearam a cantora Rita Lee com uma apresentação empolgante que rendeu o 5º lugar entre as 17 equipes concorrentes.

Para encerrar o primeiro dia de jogos, o Vôlei Adaptado masculino, categoria B, foi derrotado por Bebedouro por 2 sets a 0. Apesar de não fazer a estreia desejada, os campineiros ainda buscam vaga para a próxima fase, no grupo que tem ainda as cidades de Piracicaba e Mogi Guaçu.