Atletas da ADEACAMP irão representar o Brasil em Campeonato Sul Americano de Rugby em Cadeira de Rodas

Três jogadores da equipe de Campinas são convocados a integrar a Seleção Brasileira, que irá disputar o campeonato entre os dias 12 e 15 de março, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo.

A equipe da ADEACAMP (Associação dos Esportes Adaptados de Campinas) será representada por três atletas durante o Campeonato Sul Americano de Rugby em Cadeira de Rodas, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de março. Bruno Damasceno, Jairo André da Conceição e Marcílio Nunes dos Santos foram convocados para integrar a Seleção Brasileira na disputa, que pela primeira vez será realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo.

Além deles, outros 21 atletas também foram chamados para vestir a camiseta da seleção. Todos passaram por baterias de exames físicos e várias avaliações em quadra, além de terem participado da semana de treinamento, realizada em fevereiro. A tripla convocação para o Sul Americano consolida o trabalho que vem sendo desenvolvido com o time da ADECAMP em 2022, quando a equipe garantiu o retorno a elite do Rugby em Cadeira de Rodas, vencendo a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Para o técnico do time, Edison Cavalari, mostra a consistência do trabalho que vem sendo desenvolvido. “A ADECAMP vem retomando aos poucos o papel de destaque dentro do cenário da modalidade”, completa.

Bruno Damasceno também acredita que ser atleta da ADEACAMP, e convocado pela seleção, traz muitos pontos positivos para a equipe. “Ela é pioneira no Rugby, formou muitos atletas, tem um grande nome no esporte e segue levando atletas para a seleção”, reforça. O jogador já participou de outros torneios pela Seleção Brasileira, como o Mundial e Jogos Paralímpicos, e está ansioso para mais essa disputa. “É uma honra defender a camisa do Brasil. Espero que a equipe possa fazer um bom resultado e eu um bom trabalho”.

Para Jairo, que já representou a seleção em outros torneios, essa será a estreia no Sul Americano. “Além de ser muito bom para mim, traz visibilidade para a ADEACAMP, mostrando um time que tem força e apoia seus atletas”, completa. Marcílio é um dos mais novos integrantes do grupo, mas já joga pela seleção desde 2010 e acredita a convocação é mais uma experiência importante. “Vamos disputar o primeiro sul americano de Rugby em Cadeira de Rodas na nossa casa e isso vai servir de motivação, estou confiante.

Projeto Rugby em Cadeira de Rodas Fase I – O projeto Rugby em Cadeira de Rodas – Fase I é desenvolvido pela ADEACAMP nas dependências da Faculdade de Educação Física da UNICAMP. Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto que oferece treinos de alto rendimento aos atletas conta com o patrocínio das empresas Atacadão, Fundação John Deere, Tetra Pak, Agibank, Fundação Educar DPaschoal e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas.

Sobre a ADEACAMP – A Associação de Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos que busca propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendo qualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados em Campinas e região. A Associação fundada em Agosto de 2008, oferece duas modalidades em cadeiras de rodas, o Handebol e o Rugby, sendo essa última uma modalidade paralímpica. A equipe ADEACAMP é tetracampeã brasileira na modalidade Rugby em Cadeira de Rodas e realiza os treinamentos no Ginásio da Faculdade de Educação Física da Unicamp.