Atletas da ADEACAMP representam o Brasil no Mundial de Rugby em Cadeira de Rodas

Bruno Damasceno e Paulo Amarante foram convocados pela Seleção Brasileira para disputar o Campeonato na Dinamarca. Além dos dois atletas, que jogaram pela seleção principal, outros três jogadores da ADEACAMP foram chamados para participar de treinamentos da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas.

Campinas, SP: A Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas contou com dois reforços importantes durante sua primeira participação em um campeonato mundial da modalidade, disputado na Dinamarca, entre os dias 10 e 16 de outubro. Bruno Damasceno e Paulo Amarante, atletas da ADEACAMP (Associação de Esportes Adaptados de Campinas), contribuíram para o resultado do time, com muita garra e talento.

Amarante tem 28 anos e, com um bom passe, é peça fundamental no time da ADEACAMP. Ele conheceu a modalidade por meio dos médicos do centro de reabilitação que frequentava e desde que passou a fazer parte do time, vem se destacando nacionalmente. “Representamos a ADEACAMP na Seleção Brasileira e isso é um grande orgulho. Demos o máximo, buscando fazer os melhores jogos possíveis”, reforçou.

Damasceno é outro atleta experiente. Com a função central de carregar a bola na maior parte do tempo, ele já tem no currículo a participação nos jogos Paralímpicos do Rio, em 2016, a competição de nível mais alto da modalidade. Ele vê no esporte possibilidade de conquistar tudo o que deseja: liberdade, socialização e trabalho.

Os dois atletas da ADEACAMP fizeram parte da estreia da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas no Campeonato Mundial da modalidade. O Brasil encerrou a primeira participação na competição em 11º lugar.

Mais convocações

Além das duas convocações para a seleção principal, outros três atletas do time da ADEACAMP também se destacaram e foram chamados para participarem dos treinamentos da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Rugby em Cadeira de Rodas. Dione Alves, Jairo André e Mariana Costa estão tendo a oportunidade de participar de treinamentos direcionados, que podem resultar numa futura convocação para o time principal. “Para mim é muito importante, porque dá um arranque para a gente que é atleta. É sinal de que o nosso trabalho está sendo reconhecido”, completa Jairo.

A conquista dos atletas é resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo projeto Rugby em Cadeira de Rodas – fase I e do empenho e dedicação dos atletas. Em agosto, a equipe venceu a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas, conquistando o tão sonhado retorno à elite do campeonato. A ADEACAMP segue com os treinamentos, se preparando para as próximas competições. O próximo desafio é a Copa dos Campeões, que será realizada em dezembro, no Rio de Janeiro. Ademir de Souza, presidente da ADEACAMP, afirma que agora busca ainda mais comprometimento da equipe para enfrentar os times da primeira divisão. “Vamos manter esse empenho e essa determinação para garantirmos bons resultados na elite do campeonato”, pontua o presidente.

Projeto Rugby em Cadeira de Rodas Fase I

O projeto Rugby em Cadeira de Rodas – Fase I é desenvolvido pela ADEACAMP nas dependências da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas. Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto que oferece treinos de alto rendimento aos atletas conta com o patrocínio das empresas Atacadão, Fundação John Deere, Tetra Pak, Agibank, Fundação Educar DPaschoal e o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas.

Sobre a ADEACAMP – A Associação de Esportes Adaptados de Campinas (ADEACAMP) é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que busca propiciar a participação de pessoas com deficiência em práticas esportivas, promovendo qualidade de vida e incentivando a prática de esportes adaptados em Campinas e região. A Associação fundada em Agosto de 2008, oferece duas modalidades em cadeiras de rodas, o Handebol e o Rugby, sendo essa última uma modalidade paralímpica. A equipe ADEACAMP é tetracampeã brasileira na modalidade Rugby em Cadeira de Rodas e realiza os treinamentos no Ginásio da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas.