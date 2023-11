Atletas de base do voleibol nogueirense conquistam vaga na semifinal do Campeonato da ADR

Equipes Sub 14, Sub 16 e Sub 18, mantidas pela Prefeitura, representaram o município no torneio

Os atletas de base do voleibol nogueirense conquistaram vaga na semifinal do Campeonato da Associação Desportiva Regional (ADR). A equipe Sub 18 competirá em casa, neste sábado (18), a partir das 9h.

O jogo da categoria acontecerá na quadra da antiga Escola Modelo, e a disputa será contra o time de Itapira.

Os semifinalistas são alunos do Centro de Formação Esportiva (CFE) de Voleibol, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

O secretário da pasta, Caio Rodrigues, parabeniza a dedicação dos atletas durante os jogos. “Nossos atletas de base são um orgulho para Artur Nogueira. Campeonatos assim são extremamente importantes para valorizar a prática esportiva e o espírito de equipe”, diz.

EXCELENTES RESULTADOS

Outras equipes também participaram do torneio e garantiram excelentes resultados. O Sub 18 feminino levou medalha de prata na final contra são João da Boa Vista, na última sexta-feira. O jogo foi acirrado, e o placar ficou em 3×1.

O Sub 14 feminino passou pela semifinal, e está se preparando para a final contra Pedreira, que acontecerá dia 03 de dezembro. O masculino jogou em formato festival, e levou duas medalhas de bronze e uma de prata.

Já o Sub 16, feminino e masculino, seguiram firmes, mas foram desclassificados nas semifinais.

PRÓXIMOS JOGOS

Semifinal Sub 18 masculino

Artur Nogueira x Itapira

18 de novembro, às 9h

Quadra da antiga Escola Modelo

Final Sub 14 feminino

Artur Nogueira x Pedreira

03 de dezembro

Quadra da antiga Escola Modelo