Atletas de Itapira Confirmados na 99ª Corrida Internacional de São Silvestre

Uma delegação composta por 25 atletas representará Itapira na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece no dia 31 (terça feira), em São Paulo. A largada está marcada para as 8h05, na Avenida Paulista, com um percurso desafiador de 15 km, reunindo mais de 35 mil inscritos de diversas partes do mundo.

A comitiva itapirense é formada por 21 homens e 4 mulheres, demonstrando a diversidade e o comprometimento com o esporte. Os corredores terão o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Itapira, que desempenhou um papel fundamental na organização e incentivo para a participação na prova.

Os atletas vêm se preparando intensamente para enfrentar as subidas íngremes e os desafios técnicos do trajeto da São Silvestre. A participação no evento não é apenas um marco esportivo, mas também um momento de confraternização e superação pessoal.

A São Silvestre, em sua 99ª edição, é considerada a corrida de rua mais prestigiada da América Latina, com grande visibilidade e reconhecimento no cenário esportivo internacional.

A presença de Itapira na competição reforça o compromisso do município em promover o esporte como ferramenta de saúde e integração social.

Desejamos sucesso aos participantes itapirenses nesta importante jornada esportiva!

Foto Divulgação