Atletas do CT War Team participam de Torneio de Kickboxing em Saltinho

No domingo, 26 de novembro, foi disputado em Saltinho, o 5⁰ Torneio Nipon de Kickboxing, e os atletas do CT War Team, com o comando do Professor João Paulo Pignata, estiveram representando Pedreira na competição, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

“No total 3 atletas do CT estiveram disputando esse Torneio com o objetivo de adquirir experiência para a temporada de 2024, quando estarão participando do Circuito CBKB que terá inicio com o Paulista, na cidad de Mogi das Cruzes. Esse Circuito é promovido pela Confederação e reúne os melhores do Estado de São Paulo”, enfatizou o Professor João Paulo Pignata.

O atleta Rafael Pelizer conquistou o 1⁰ lugar da sua categoria e conquistou a Medalha de Ouro; Luis Gustavo Cerqueira e Eduardo Azevedo ficaram com medalhas de Prata em suas categorias.

O Professor João Paulo Pignata agradeceu na oportunidade a Secretaria de Esportes e Lazer na pessoa do seu Secretário Valdir Carlos Volpato, o Prefeito Fábio Polidoro, a Kratos Academia de Edijan Benatti e Felipe Splendore, a loja de suplementos Vital, localizada em Jaguariúna, na pessoa do Renan Costa, as barbearias Canale e Gil Barbeiro. “Parabéns aos atletas e também ao Professor João Paulo Pignata pela dedicação nos treinamentos e os atletas do CT War Team”, enfatizou na ocasião o Secretário de Esportes de Pedreira.