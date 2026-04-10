Ato cívico e shows marcam os 149 anos de Mogi Guaçu no Parque da Família

Programação reuniu autoridades, apresentações musicais e grande público e segue com atrações ao longo do mês

Mogi Guaçu celebrou, na quinta-feira, 9 de abril, seus 149 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial realizada no Parque da Família, na Praça Francisco Marchese.

As comemorações tiveram início com um ato cívico às 16h, que contou com o hasteamento das bandeiras e a presença de autoridades municipais, entre elas o prefeito Rodrigo Falsetti, além de representantes estaduais e de entidades.

Os hinos nacional e municipal foram executados pela Banda Marcial Luizinho Lanzi, sob regência de Adriano Tonon, que também apresentou um repertório especial na sequência.

A partir das 17h, o público acompanhou uma programação musical com apresentações de Sambatrês, Rotta do Som e Relive com Matheus, integrante do grupo Br’oz. O evento contou ainda com praça de alimentação e entrada gratuita.

A participação da população foi um dos destaques da celebração, reunindo moradores em um momento de valorização da história, cultura e identidade do município.

A programação de aniversário segue ao longo do mês de abril, com novas atrações culturais, esportivas e de lazer voltadas à população. A agenda inclui apresentações musicais, atividades recreativas e eventos comunitários em diferentes pontos da cidade, reforçando o caráter comemorativo e o envolvimento da comunidade nas festividades.

foto: Portal Cidade Mogi Mirim