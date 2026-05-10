Guarda Municipal mata esposa a tiros no dia do casamento em Campinas e é preso por feminicídio

Crime aconteceu na noite deste sábado no bairro DIC 4; vítima tinha 34 anos

Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros pelo próprio marido na noite deste sábado (9), no bairro DIC 4, em Campinas. O suspeito do crime é um guarda municipal, que foi preso em flagrante por feminicídio.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal havia se casado pela manhã e, durante a noite, teria iniciado uma discussão. Após o desentendimento, o homem deixou o local e retornou armado, efetuando disparos contra a esposa.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos durante o encaminhamento ao hospital.

De acordo com a Guarda Municipal de Campinas, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso.

Informações apuradas pela EPTV indicam que o suspeito integra a Guarda Municipal desde 1998.

Em nota oficial, a corporação lamentou o ocorrido e informou que a Corregedoria acompanha o caso para instauração dos procedimentos administrativos e disciplinares cabíveis.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a instituição.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: g1 Campinas e Região / EPTV