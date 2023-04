Atualização do cadastro das pessoas sorteadas nas habitações do Residencial Prefeito Adalberto Bergo

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse informa que, seguindo as orientações do Ministério de Desenvolvimento Regional e da Caixa Econômica Federal, está realizando a atualização dos dados do Cadastro Único das pessoas contempladas no sorteio realizado em 30 de junho de 2016 para ocupar as 144 unidades habitacionais do Residencial Prefeito Adalberto Bergo.

Caso seu nome esteja nesta lista, favor entrar em contato URGENTE por meio dos telefones WhatsApp: (19) 9 9861-0493 e 9 9627-6895, ou comparecer de segunda a sexta, das 8h às 17h, no posto do Cadastro Único no Agiliza Posse, localizado na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro.

0651 HELIA APARECIDA DO PRADO CACHELLI

0652 DINAIR BERION DA SILVA

0653 SUELI DE BRITO

0654 ROSA HELENA MATHEUS

0655 SILMARA FRANCO DE LIMA

0656 CLARICE DO CARMO PIRES BARBOSA

0657 ANDREIA CRISTINA CAMILO

0658 ANDREIA DE FATIMA MORETTO DE SOUZA

0659 ADNA NETO SILVA

0660 GILBERTO CARLOS DE ALBUQUERQUE

0661 DAGMAR AMANCIO

0662 ANDREIA DOS SANTOS SILVA

0663 ANDREIA RIBEIRO

0664 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA

0665 TAIS JULIANA APARECIDA LOURENCO

0666 NILZA DONIZETE DE OLIVEIRA

0667 ANDREIA TRINDADE

0668 ADRIANA CASSIA

0669 SUELI SANTOS COSTA DE LIMA

0670 SIDNEIA PEREIRA

0671 EUNICE MIRANDA DOS SANTOS

0672 MARIA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS

0673 MARCIA REGINA GRASIOLI

0674 JOCIMARA DOS ANJOS SILVA

0675 KARINA DOS SANTOS FARIAS

0676 CRISTIANE SILVA RODRIGUES

0677 CRISTIANE PEREIRA SARTORI DA SILVA

0678 JOSIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA

0679 ROSELI APARECIDA DA COSTA

0680 ROZANA FATIMA RODRIGUES

0681 MARIA CRISTINA BARROS FELIX

0682 MARIA CRISTINA CHAVES

0683 SIMONE APARECIDA JUSTINO

0684 ZILDA AUGUSTA POZZOLINI

0685 JOSIANE APARECIDA DE LIMA

0686 PATRICIA RIBEIRO

0687 PATRICIA MACHADO DA MOTTA

0688 ROSIMEIRE DAMIANA TIMOTEO

0689 TATIANI VISCOVINI

0690 ISABELA SOUZA DE JESUS

0691 GISELE DE OLIVEIRA SIRNES

0692 ROSIMEIRE ROCHA

0693 IRACI BEZERRA DA SILVA

0694 IRACEMA ROCHA DE LIMA

0695 IOLANDA LINO DOS SANTOS

0696 IODETE ALVES MACHADO

0697 SUELI REGINA DOS SANTOS

0698 ANIZIO CARRIEL DE LIMA

0699 TIALI MONTANIA DINIZ

0700 TIAGO ADRIANO DOS SANTOS FIAMENGHI