Audiência Pública é suspensa e LDO 2021 será apresentada digitalmente

Respeitando as medidas preventivas que a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse tem tomado para evitar a propagação do coronavírus, a Audiência Pública para apresentação da LDO referente ao exercício de 2021 foi suspensa e o conteúdo do projeto de Lei ficará disponível digitalmente na edição 649, de 15 de abril, do Jornal Oficial do Município.

A medida visa garantir a transparência e a participação popular na elaboração do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Portanto aqueles que acessarem o conteúdo e tiverem questionamentos poderão encaminhar um e-mail para o endereço eletrônico gabinete@pmsaposse.sp.gov.br e no assunto deverão sinalizar “LDO”. Prontamente, todos os questionamentos serão respondidos.