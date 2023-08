Audiência Pública em Engenheiro Coelho: Cidadãos Contribuem para o Futuro da Cidade

Da Redação

Foto Divulgação

Prefeitura Promove Evento de Participação Cidadã para Debater Leis do Plano Diretor Municipal

Na quarta-feira, 23 de agosto, a cidade de Engenheiro Coelho testemunhou um importante evento de participação cidadã, a Audiência Pública promovida pela Prefeitura Municipal. O encontro teve como objetivo discutir e receber sugestões da comunidade referentes às leis que abrangem os Incisos I, II, III e IV da Lei Complementar 10/2022 – Plano Diretor Municipal. A iniciativa visa moldar o futuro urbano da cidade de forma colaborativa e transparente.

O evento, que conta com a presença de moradores engajados e preocupados com o desenvolvimento sustentável de Engenheiro Coelho, teve início às 19 horas e ocorreu no Auditório do Centro Tecnológico, localizado na Rua Benedito da Cunha Guedes, número 530, Bairro Jardim do Sol.

A audiência pública é uma etapa crucial no processo de elaboração e revisão do Plano Diretor Municipal. É uma oportunidade para os cidadãos expressarem suas opiniões, apresentarem sugestões e questionarem aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano, zoneamento, uso do solo, preservação ambiental e outros temas essenciais para o futuro da cidade.

O evento de quarta-feira reflete o compromisso da administração municipal em promover a transparência, a participação e a responsabilidade na gestão pública. A Prefeitura de Engenheiro Coelho reafirma seu compromisso de trabalhar em conjunto com a comunidade para construir uma cidade melhor e mais inclusiva para todos os seus moradores.