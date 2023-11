Aula gratuita de Ginástica Aeróbica é opção para quem quer melhorar o condicionamento

Quer praticar uma atividade física, melhorar o condicionamento e fortalecer a musculatura? Uma boa alternativa é a aula de Ginástica Aeróbica, oferecida gratuitamente pela Prefeitura de Holambra para moradores a partir de 16 anos. A atividade ocorre às segundas, quintas e sextas-feiras no Complexo Aquático Municipal.

Segundo o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello Machado de Souza, as inscrições ficam abertas durante todo o ano. Para participar é preciso comparecer à sede do Departamento de Esportes, junto ao Estádio Municipal Zeno Capato, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30, levando documento com foto e Cartão Cidadão válido.

“A Ginástica Aeróbica, além de melhorar o condicionamento físico e fortalecer a musculatura, reduz a gordura corporal, auxilia no emagrecimento, contribui para a saúde do coração e controla a pressão arterial”, explicou a professora Brenda Durante. “Faço um convite para que venham fazer uma aula experimental”. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3802-8098.

Confira dias e horários das aulas de Ginástica Aeróbica:

Segundas-feiras: 8h, 9h, 19h e 20h

Quintas-feiras: 19h e 20h

Sextas-feiras: 9h e 10h