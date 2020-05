Aulas de ensino a distância começam nesta quarta para estudantes da rede municipal de Jaguariúna

Os estudantes da rede municipal de Jaguariúna começam, nesta quarta-feira, dia 13 de maio, as aulas online na plataforma de ensino a distância (EAD) que vão contar para a grade do ano letivo. A medida integra o conjunto de ações adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para dar continuidade à aprendizagem dos cerca de 9 mil alunos no período de distanciamento social imposto pela quarentena do coronavírus.

A plataforma digital utilizada é o Google Classroom, que será acessado em casa, gratuitamente, a partir desta quarta, pelos alunos com acesso digital. Os estudantes que não possuem acesso à internet farão as mesmas atividades, em material impresso, que deverá ser retirado pelos pais nas unidades escolares.

“Destacamos que tais atividades jamais substituirão o papel dos nossos docentes, pois são as intervenções desses profissionais que otimizam a aprendizagem, mas o atual cenário sugere criatividade e novas ações”, afirma a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão.

Os alunos contarão com vários materiais para subsidiar as atividades não-presenciais, como o kit escolar 2020 – que já está sendo distribuído – e apostilas.

Os estudantes também contarão com a apoio dos professores da rede municipal de ensino, que vão tirar dúvidas dos alunos, na plataforma virtual, dentro do seu horário de trabalho.

Os coordenadores pedagógicos, juntamente com os professores, irão controlar o acesso dos alunos no Google Classroom e entrarão em contato com os responsáveis daqueles que necessitarem de atividades impressas. Já os alunos do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) receberão todas as atividades impressas.

Maternal e EMEI

Segundo a Secretaria de Educação, as crianças matriculadas no Maternal também serão atendidas nesse momento de isolamento social, com atividades e vídeos que colaboram com o desenvolvimento infantil e serão disponibilizados no hotsite da Educação (https://jaguariuna.sp.gov.br/educaemcasa/). Já os alunos das EMEIs (infantil e pré) irão desenvolver as atividades propostas na apostila NAME/Pearson, com os devidos encaminhamentos dos professores.

Os alunos que recebem atendimento especializado receberão as atividades adaptadas, por especialistas, de acordo com as suas necessidades. Os professores também estarão em formação, remotamente, semanalmente, orientados pelos coordenadores das unidades e equipe da secretaria.

“Pretendemos, dessa forma, atender 100% dos nossos alunos, mantendo o vínculo com os estudantes e fortalecendo os laços com as famílias”, conclui a secretária Cristina Catão.

Reportagem: Ricardo Alécio