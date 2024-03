AULAS DE FIT DANCE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES

Que tal comemorar o Dia das Mulheres com uma aula de Fit Dance? A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna preparou uma aula especial em comemoração ao dia Internacional das Mulheres nos dias 5 e 7 de março.

Para garantir que todas as mulheres tenham a oportunidade de participar, serão seis aulas em dois dias. Na terça-feira, dia 5, as aulas acontecem às 8h da manhã, às 14h e às 19h. E na quinta-feira, dia 07, véspera do Dia Internacional das Mulheres, as aulas também serão nos mesmos horários: 8h, 14h e 19h.

As aulas gratuitas serão dadas pelo instrutor Jeferson Lucas e convidados no Boulevard, ao lado do Centro Cultural.

A recomendação é que quem quiser participar use tênis e roupas leves.