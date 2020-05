Aulas online começam dia 13 de maio para os alunos da rede municipal

Os alunos da rede municipal de ensino de Jaguariúna terão aulas online, em modelo Ensino à Distância (EAD), a partir do dia 13 de maio, no mesmo horário em que os alunos já tinham aulas antes do recesso escolar.

Durante a próxima semana, a Secretaria de Educação se reunirá para planejar o início das aulas, orientar e dar sugestões aos educadores sobre a retomada dos trabalhos.

A rede municipal de ensino de Jaguariúna está em recesso desde o dia 23 de março devido as ações de combate à pandemia de coronavírus.

Segundo a secretária de educação Cristina Catão, a retomada das aulas pela internet é de fundamental importância para que o cronograma de estudos dos alunos matriculados na rede municipal seja cumprido rigorosamente sem nenhum prejuízo no aprendizado.

“Estamos trabalhando para preparar o conteúdo de forma adequada para que os nossos alunos possam, mesmo à distância, ter acesso a todas as disciplinas que constam na grade curricular”, diz Cristina.