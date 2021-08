Aulas presenciais nas EMEBs voltam no dia 16 de agosto em Mogi Mirim

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Mogi Mirim agendou o retorno das aulas presenciais para a segunda-feira, dia 16 de agosto. Esta é uma das fases de um processo realizado com extremo cuidado, priorizando o zelo com todas as pessoas envolvidas, como docentes, corpo diretivo e demais servidores das unidades escolares, profissionais da equipe administrativa e, claro, os alunos e seus familiares. A Seduc se manteve sempre atenta às orientações do Plano SP e às resoluções da Diretoria Regional de Ensino.

O anúncio oficial da data de retorno ocorreu em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (6). Ponto fundamental desta etapa é o cumprimento dos protocolos de segurança sanitárias atuais no que tange o combate à pandemia de Covid-19. A secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, já se reuniu com as diretoras das 22 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e apresentou as diretrizes finais para a retomada.

As EMEBs serão as primeiras instituições de ensino da rede municipal aptas a receber os seus 5.621 alunos matriculados. A partir do dia 16 de agosto, as turmas serão divididas, com a presença de 50% em uma semana e de 50% na outra. Os projetos socioeducativos que ocorrem no contra turno escolar também serão retomados no mesmo esquema. Importante frisar que a presença do aluno na escola é facultativa e caberá a cada pai ou responsável decidir se deseja levá-lo ou não.

De acordo com a Secretaria de Educação, o apoio dos pais é maciço para a retomada presencial. Na Emeb Edna Fávero Choqueta, por exemplo, 78,2% dos pais são favoráveis. Na Jorge Bertolaso Stella, a aprovação chega a 79% e na Dona Sinhazinha, o índice é de 83,5%.

Próxima fase

A única escola de Ensino Básico que não retornará às atividades presenciais neste momento é o Cemaae (Centro Municipal de Apoio e Atendimento Especializado), já que passa por ampla reforma em sua estrutura.

Neste primeiro momento, os CEMPIs (Centros de Educação Municipal de Primeira Infância) seguirão com atividades remotas. Os CEMPIs atendem crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Exatamente pela complexidade da faixa compreendida, que demanda maior dependência e proximidade entre alunos e docentes, como cuidados no colo, higienização, entre outros, a retomada para estas unidades acontecerá em outra fase.

Protocolos

O plano de retomada foi confeccionado em consonância com a Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica. O retorno às aulas presenciais acontece em uma fase em que grande parte do corpo de servidores da Seduc já está vacinado. Em levantamento recente, 963 dos 1344 profissionais já tomaram as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. E a previsão é de que, em setembro, a totalidade do quadro esteja imunizado.

Além disso, houve a aplicação de capacitação socioemocional promovida pelo Senac, priorizando o cuidado com a saúde mental dos docentes, que serão os profissionais mais próximos das crianças neste processo.

As unidades escolares estão preparadas para receber os alunos e as escolas contarão com material de prevenção, como álcool em gel, máscaras, borrifadores, face shield, termômetros e avental impermeável, entre outros. Cada escola também contará com uma sala de acolhimento para o isolamento de crianças com sintomas ou suspeita de Covid-19.

A merenda e o transporte escolar também seguirão protocolos rígidos para a sua execução. No caso dos CEMPIs, que não terão a retomada neste momento, o fornecimento de cestas básicas às famílias das crianças, será mantido.